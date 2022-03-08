بدأ المدنيون اليائسون الفرار من مدينة سومي الأوكرانية المحاصرة عبر ممر إنساني افتتحته روسيا يوم الثلاثاء. وبلغ عدد اللاجئين الفارين من البلاد أكثر من مليوني شخص. يأتي النزوح الجماعي من سومي بعد مقتل 21 شخصًا في غارات جوية روسية في وقت متأخر الإثنين. ووصف كييف عرض موسكو فتح الممرات الإنسانية لتمكين خروج المدرنيين من عدة مدن بأنه عمل دعائي. وقالت روسيا إنها خصصت ممرات إنسانية مباشرة إلى روسيا أو حليفتها بيلاروسيا فقط.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى السماح لمن تم إجلاؤهم بالمغادرة في أي اتجاه يختارونه، بعد مشاهد مروعة تعرض فيها مدنيون للقصف أثناء محاولتهم الفرار، بينما ظل الآلاف محاصرين في ظروف مزرية.
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