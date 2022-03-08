دون تعليق: رجلان يتسلقان ناطحة سحاب في باريس دعما لأوكرانيا

لم تكن هذه المرة الأولى لكن السبب اختلف، لأنه خلال المحاولة الثانية تعلق الأمر بالسلام في أوكرانيا. قام رجلان تم تحديدهما على أنهما أليكسيس لاندوت وليو أوربان من قبل العديد من وسائل الإعلام بتسلق برج مونتبارناس مرة أخرى في باريس الإثنين. ارتدى الرجلان ألوان علم أوكرانيا، وتسلقا 209 أمتار من ناطحة السحاب الباريسية الشهيرة "لاتور مونبارناس" بأيديهما العارية لدعم الشعب الأوكراني، تحت أنظار المشاة.
الشابان رفعا العلم الأوكراني في الجزء السفلي من برج مونبارناس عند حوالي الساعة 1 ظهرًا. قبل وصولهما إلى الجزء العلوي من المبنى في حوالي الساعة 2:30. وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، لم يتم توجيه لائحة اتهام ضد أليكسيس لاندوت وليو أوربان.
عرفا الشابان بتسلقهما الطوابق الـ 58 من برج مونبارناس. في سبتمبر- أيلول 2021. الشابان رافقا أيضًا "الرجل العنكبوت الفرنسي" آلان روبرت والبولندي مارسين بانو في تسلق برج "توتال إينرجيز" (TotalEnergies) الواقع في حي لاديفونس.
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