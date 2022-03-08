شاهد: مدنيون أوكرانيون يتدربون على حمل السلاح في مركز للسينما في لفيف

تحول مركز الأفلام إلى منشأة تدريب للحرب في لفيف بأوكرانيا، حاله كحال العديد من الأماكن الثقافية والعامة الأخرى في المدينة.

ويقوم المدرب بافلو جانوفسكي، الذي حصل على خبرة في الجيش، بتقديم دورات مجانية عدة مرات في الأسبوع لشرح كيفية استخدام بنادق من طراز AK47 والقنابل اليدوية.

وتتكون ورشته من حوالي 20 رجلا من جميع الأعمار وبدون تدريب عسكري سابق، ويرغبون في الانضمام إلى صفوف المقاومة الأوكرانية لمواجهة الجيش الروسي إذا تمكن من الوصول إلى لفيف.