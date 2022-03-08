شاهد: الرومانيون يستقبلون اللاجئات الأوكرانيات بالزهور في يوم المرأة

عند معبر سيريت الحدودي في رومانيا، تم الترحيب بالنساء الهاربات من الحرب في أوكرانيا يوم الثلاثاء بأزهار التوليب والزهور الأخرى للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
لكن على الرغم من الاحتفال بهذه المناسبة، يقول العديد من الذين فروا من الحرب إنهم شعروا بالضغط عند الاضطرار إلى إيجاد حياة جديدة لأطفالهم بينما يظل الأزواج والإخوة والآباء في الخلف للدفاع عن البلاد.
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