رفع علم أوكراني عملاق من على سطح فندق يقع قبالة السفارة الروسية في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة. ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الـ 24 فبراير- شباط الماضي تتعدد مظاهر التضامن في عدة بلدان حول العالم مع الشعب الأوكراني. ويندد الغرب بالغزو الروسي للجارة أوكرانيا حيث تم فرض العديد من العقوبات على موسكو.
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