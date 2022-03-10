Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

euronews_icons_loading
علم أوكراني عملاق قبالة سفارة روسيا في واشنطن.

رفع علم أوكراني عملاق من على سطح فندق يقع قبالة السفارة الروسية في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة. ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الـ 24 فبراير- شباط الماضي تتعدد مظاهر التضامن في عدة بلدان حول العالم مع الشعب الأوكراني. ويندد الغرب بالغزو الروسي للجارة أوكرانيا حيث تم فرض العديد من العقوبات على موسكو.

No Comment المزيد من