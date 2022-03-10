وصل حوالي عشرين لاجئًا أوكرانيًا مع أطفالهم إلى مدينة ليريا في البرتغال. وأقامت السلطات ملجأ خاصا في ملعب ليريا في المدينة لإيوائهم، حيث تم تحويل غرف الشخصيات المهمة الخاصة بالملعب إلى غرف إقامة. والخميس قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه تم إجلاء 35 ألف مدني على الأقل من المدن الأوكرانية المحاصرة خلال وقف إطلاق النار لمدة 12 ساعة الأربعاء. وفي معبر ميديكا الحدودي في بولندا، يتواصل توافد العشرات من الفارين من الغزو الروسي. وتم إقامة بعض المخيمات المؤقتة لإستقبالهم في بولندا.
غادر اللاجئون عبر ثلاثة ممرات إنسانية، وتابع زيلينسكي أنه يأمل أن يتمكن المزيد من المدنيين من الفرار يوم الخميس بعد إضافة ثلاثة طرق إضافية من المقرر فتحها في ماريوبول وفولنوفاكيا وإيزيوم.
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