وصل إلى مدينة هانوفر الألمانية قكار يقل 700 لاجئ أوكراني. وقد استغرقت الرحلة التي بدأت من فرانكفورت ودير أودر المحاذية للحدود مع بولندا نحو ثلاث ساعات. وتطمح هانوفر لأن أن تصبح أول مركز في ألمانيا لاستقبال النازحين.

ومن المتوقع أن تصل في الأيام المقبلة قطارات أخرى تحمل اللاجئين الفارين من جحيم الحرب في أوكرانيا. وتقول السلطات إن النازحين الذين يصلون هانوفر سيتم تسجيلهم وسيلقون الرعاية اللازمة قبل توزيعهم على باقي المناطق الألمانية.