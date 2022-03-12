يعيش العشرات من السكان في محطات مترو أنفاق خاركيف التي تحولت إلى ملاجئ فيما تواصل القوات الروسية هجومها.
والعديد منهم لم يخرجوا من تحت الأرض منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا واشتداد المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية في خاركيف.
تقول كاترينا، التي تحتفظ بباقة من الورود قدمها لها زوجها في اليوم العالمي للمرأة "بالتأكيد، الأمر صعب، أنا موجودة هنا منذ 15 يوما".
وأشارت إلى أن منزلها لم يتضرر بعد، لكن العديد من أصدقائها فقدوا منازلهم. وأضافت "إنه أمر مخيف للغاية".
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