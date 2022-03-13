شاهد: صلاة من أجل السلام والرحمة في مولدوفا المجاورة لأوكرانيا

امتلأت المقاعد صباح الأحد في كاتدرائية كيشيناو، حيث قاد بطريرك شيسيناو ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا، ميتروبوليتول فلاديمير، الصلاة من أجل السلام في أوكرانيا.
بعد الخدمة، قال بعض المؤمنين إن أفكارهم وصلواتهم كانت مع الناس في أوكرانيا منذ أن غزت روسيا الدولة الشيوعية السابقة. ومولدوفا بلد صغير في أوروبا الشرقية يبلغ عدد سكانه نحو 2.5 مليون شخص ويتعامل مع تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين منذ بداية الصراع.
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