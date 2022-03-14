فرض حجر منزلي الأحد على ملايين الأشخاص في أنحاء مختلفة من الصين بعد تسجيل 3393 إصابة جديدة بكوفيد-19، في حصيلة يومية قياسية منذ بدء تفشي الجائحة في شباط/فبراير2020، فيما تسارع السلطات إلى تطويق بؤر التفشي وسط إحباط السكان من تدابير الإغلاق.

وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كلّ أنحاء البلاد، أغلقت السلطات الاحياء السكنية في شنغهاي، المدينة الأكبر تعدادا سكانيا في الصين، بما يشمل المدارس والشركات والمطاعم والمراكز التجارية، وأعلنت الأحد أنه لا يمكن الخروج من المدينة أو الدخول إليها بدون فحص لكشف الإصابة سلبي النتيجة يعود إلى ما لا يتعدى 48 ساعة.

وفرض الحجر المنزلي الأحد على 17 مليون نسمة في مدينة شنجن، المركز التكنولوجي في جنوب الصين، بعد تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا.