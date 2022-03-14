أظهرت صور تدمير حجم أثار القصف الروسي على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. واستهدفت غارة جوية مبنى سكني من أربعة طوابق والمباني المحيطة في وسط خاركيف. ويواصل الجيش الروسي هجومه الشامل في أوكرانيا ويحاول تطويق العاصمة كييف، في وقت فيه تعقد جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لكن الأمل بنجاحها ضئيل.

وأدى تفاقم الصراع إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق الدولية مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار النفط والذهب وهبوط حاد في أسواق الأسهم في آسيا. ووفقا لهيئة أركان الجيش الأوكراني، تركز القوات الروسية جهودها على خاركيف، وتشيرنيغوف (شمال) وسومي (شمال شرق) وميكولاييف (جنوب) و"تحشد مواردها لشن هجوم" على كييف.