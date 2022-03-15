وصل أكثر من 500 لاجئ من أوكرانيا إلى ميناء بالقرب من ستوكهولم صباح الثلاثاء، لينضموا إلى العديد من الفارين من الحرب إلى السويد، وقد وصلوا بالعبّارة من غدانسك في بولندا. منذ بداية الحرب، سعى حوالي 7500 مواطن أوكراني للحصول على حق اللجوء أو تصاريح الإقامة بموجب تدابير خاصة للاتحاد الأوروبي، ولكن يُعتقد أن العديد منهم موجودون بالفعل في السويد، وآخرون يقيمون مع أقاربهم. وتقدر وكالة الهجرة السويدية أنه خلال شهري آذار/ مارس ونيسان / أبريل، سيقدم حوالي 40.000 أوكراني طلبات لجوء أو تصاريح إقامة، بموجب توجيه الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي في السويد.
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