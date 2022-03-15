منذ عقود طويلة مضت، كان العرب والبدو يمارسون رياضة سباق الهجن، ولا تزال هذه الرياضة التي تعود إلى القرن السابع الميلادي، تلاقي حتى يومنا هذا، شعبية واسعة في شبه الجزيرة العربية.
وبتنظيم من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، انطلق مهرجان "سيف الاتحاد" 2022 للهجن يوم الأحد ويستمر لمدة 4 أيام. ويعكس المهرجان هذه الرياضة بأبهى صورها، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الثقافة والتراث العماني الغني.
ويتوافد المئات من السكان المحليين والسياح لمتابعة السباقات، ويشارك ما يصل إلى 1600 حيوان في المهرجان في مجموعة متنوعة من السباقات والفئات.
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