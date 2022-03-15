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دافيدي مارتيللو

يعكف عازف البيانو الألماني دافيدي مارتيللو على عزف البيانو في المناطق العامة بمدينة ميديكا البولندية على الحدود مع أوكرانيا من أجل "نشر السلام من خلال الموسيقى".

ويقول مارتيللو إنه يريد التشجيع على "التفكير بلا حدود" من أجل التواصل بين البشر بجميع الوسائل الممكنة.

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