بدون تعليق: أعضاء أوبرا لفيف يغنون النشيد الوطني الأوكراني وسط المدنية

في محاولة لبث روح الصمود والتضامن الوطني رغم آثار الغزو الروسي لبلادهم، أدى عدد من المغنيين بفرقة أوبرا لفيف النشيد الوطني الأوكراني أثناء وقوفهم بين المارة بوسط المدينة.
وجاء العرض المؤثر والمقتضب بعد ساعات من قصف الصواريخ الروسية لقاعدة تدريب عسكرية في محيط منطقة لفيف مما أسفر عن مقتل 35 شخصا.
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