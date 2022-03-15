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أوكرانيون في مركز إيواء للاجئين في بولندا

وصلت موجات جديدة من اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بلدة برزيميسل الحدودية البولندية يوم الثلاثاء، وكان العشرات من المتطوعين حاضرين لاستقبالهم والترحيب بهم، بعد أن قضوا ساعات سفر طويلة وشاقة في محطة قطار البلدة الحدودية. مارينا سولونينكو البالغة من العمر 35 عامًا، فرت من خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إلى برزيميسل، وتقول: "لقد دمرت المدينة".

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