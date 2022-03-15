شاهد: مظاهرات في السودان.. خروج آلاف المواطنين ضد حكم العسكر وغلاء المعيشة

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، للتنديد بالانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/أكتوبر وأطاح بشركائه المدنيين من الحكم في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكم العسكري.

هذا وخرجت أمس الإثنين مظاهرات في مدن سودانية عدة، احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية. والأحد، ارتفع سعر الخبز في أنحاء السودان أكثر من 40% فوصل ثمن الرغيف إلى 50 جنيها سودانيا (0.08 دولار)، بعد أن كان 35 جنيها (0.05 دولار) كما قفزت تكلفة النقل بنسبة 50 % وسط ارتفاع أسعار الوقود.