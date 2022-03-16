يسلط الغزو الروسي لأوكرانيا الضوء على "الأسس المهتزة" للديمقراطية، وفقًا للفنان الصيني المعارض آي ويوي، الذي يشكل عمله محور معرض في فيينا. في سن 64 عاما، يعرب آي ويوي عن مخاوفه على "حياتنا التي تبدو سلمية منذ الحرب العالمية الثانية" ويدين العدوان الروسي الذي يعتبره "غير مقبول"، معتبرا أنه قلق من الانقسامات التي تتزايد.
هذا المعرض في النمسا، حسب قوله يستحضر أعماله على نطاق واسع حتى الآن. المعرض الذي يسرد تطور نشاطه السياسي من خلال الفن على مدى عدة عقود، يستمر إلى غاية 4 سبتمبر- أيلول المقبل.
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