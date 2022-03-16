قبل فترة صغيرة، اشترت يوليا ليتكيفيتش شقة في خاركيف وكانت تخطط أن تكمل حياتها مع عائلتها هناك، قبل أن ينقلب حال أوكرانيا رأسا على عقب، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس 24 شباط/فبراير عن بدء عملية عسكرية في إقليم دونباس، تحولت إلى حرب طاحنة مع جارته الجنوبية.
وبعد فرارها من خاركيف الواقعة في شمال شرق البلاد، وصلت ليتكيفيتش إلى رومانيا يوم الثلاثاء، وتقول وهي تمسح دموعها: "الآن، يجب أن أبدأ من الصفر". ووفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، فقد فر منذ بدء الغزو الروسي نحو ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا نصفهم من الأطفال، كانوا مع أهلهم أو دون مرافق.
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