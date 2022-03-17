بدون تعليق: قصف روسي لمبنى سكني في كييف

تضرر مبنى سكني من 12 طابقا في وسط كييف جراء القصف الروسي الأربعاء، وفقا لبيان وصور صادرة عن وكالة الطوارئ في كييف. وأفادت الوكالة بوقوع ضحيتين دون أن تذكر ما إذا كانا قد أصيبا أو قتلا. هدم الطابق العلوي واشتعلت النيران في المبنى مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة.
وقع القصف على حي شيفتشينكو بكييف في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش). وأظهرت الصور عمال الطوارئ وهم يحاولون إطفاء الحريق بينما المدنيون ينظرون، مع جرحى يُحملون عبر أكوام من الأنقاض. وقال رئيس منطقة كييف أوليكسي كوليبا، إن القوات الروسية كثفت القتال في ضواحي كييف لا سيما حول بلدة بوتشا في شمال غرب العاصمة والطريق السريع المؤدي غربًا نحو جيتومير.
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