توافد الإيرانيون على أسواق الزهور لشراء باقات الأزهار والورود قبل عيد النوروز، رأس السنة الفارسية الجديدة. يبدأ النوروز في 20 مارس- أذار ويتزامن مع أول أيام الربيع حيث يحيي السكان المحليون الاحتفال الزرادشتي القديم بإشعال النار والرقص حول اللهب. يرجع أصل عيد النوروز إلى التقاليد ديانة الزرادشتية لكن الاحتفال بهذا العيد بقي سائدا حتى بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس ويستمر إلى يومنا هذا.

يًعتبر العيد أكبر الأعياد عند الفرس ويُحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا، كنا يحتفل بالنوروز الأكراد خاصةً في شمال العراق. انتقل عيد النوروز بين الشعوب والثقافات عبر طريق الحرير، ويعتبر عطلة رسمية في إيران وأذربيجان، والعراق وقرغيزستان.

يعود الاحتفال بعيد النوروز لأسباب مختلفة مأخوذة من قصص شعبية في الثقافات التي تحتفل به، وتتفق الأقوال على أنه عيد للربيع، يحتفل به بدورة الحياة الجديدة بعد زوال فصل الشتاء.