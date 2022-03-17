توافد الإيرانيون على أسواق الزهور لشراء باقات الأزهار والورود قبل عيد النوروز، رأس السنة الفارسية الجديدة. يبدأ النوروز في 20 مارس- أذار ويتزامن مع أول أيام الربيع حيث يحيي السكان المحليون الاحتفال الزرادشتي القديم بإشعال النار والرقص حول اللهب. يرجع أصل عيد النوروز إلى التقاليد ديانة الزرادشتية لكن الاحتفال بهذا العيد بقي سائدا حتى بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس ويستمر إلى يومنا هذا.
يًعتبر العيد أكبر الأعياد عند الفرس ويُحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا، كنا يحتفل بالنوروز الأكراد خاصةً في شمال العراق. انتقل عيد النوروز بين الشعوب والثقافات عبر طريق الحرير، ويعتبر عطلة رسمية في إيران وأذربيجان، والعراق وقرغيزستان.
يعود الاحتفال بعيد النوروز لأسباب مختلفة مأخوذة من قصص شعبية في الثقافات التي تحتفل به، وتتفق الأقوال على أنه عيد للربيع، يحتفل به بدورة الحياة الجديدة بعد زوال فصل الشتاء.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: الأوكرانيون يواصلون الفرار من الحرب إلى رومانيا
بدون تعليق: انهيار أرضي في جبال الأنديز في بيرو يطمر عشرات المنازل
بدون تعليق: الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين يصلون إلى محطة قطار برلين
بدون تعليق: موسيقيون تايوانيون يغنون "بوتين استيقظ" أمام المكتب التمثيلي لروسيا في تايبيه
بدون تعليق: الفنان الصيني المعارض آي ويوي يسرد مسيرة نضاله السياسي في فيينا
شاهد: انهيار أرضي يدفن ما لا يقل عن 15 منزلا في البيرو ويشرد العشرات
شاهد: أوكرانيون أجبرهم الغزو الروسي على الفرار إلى رومانيا تاركين خلفهم أحلاما محطمة
شاهد: مظاهرات في السودان.. خروج آلاف المواطنين ضد حكم العسكر وغلاء المعيشة
شاهد: وصول مئات اللاجئين الأوكرانيين إلى السويد بالعبّارة
شاهد: مع اقتراب موسم الربيع.. الآلاف من الهنود في الشارع للاحتفال بمهرجان هولي للألوان
شاهد: قصف روسي يطال مبنى سكنيا في كييف ويسفر عن سقوط قتيلين
شاهد: تواصل تدفق اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى الحدود البولندية
بدون تعليق: مهرجان "سيف الاتحاد" 2022 للهجن في سلطنة عمان
دون تعليق: ألماني يعزف البيانو عند الحدود الأوكرانية البولندية من أجل "نشر السلام"
بدون تعليق: أعضاء أوبرا لفيف يغنون النشيد الوطني الأوكراني وسط المدنية