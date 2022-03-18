بدون تعليق: عبّارات تنقل آلاف الأوكرانيين إلى المنفى في السويد

على رصيف ميناء سويدي صغير جنوب ستوكهولم، ينزل مئات الأوكرانيين من العبارة القادمة من بولندا جارّين خلفهم حقائب حزموها على عجل هربا من الهجوم الروسي. كلّ يوم عند الظهر، يصل حوالي خمسمئة منهم معظمهم نساء وأطفال على متن العبّارة "نوفا ستار" التابعة لشركة "بولفيرّيز" التي تربط غدانسك بنينس هامن، وهم ما زالوا تحت صدمة الغزو الروسي والقصف العنيف الذي أرغمهم على سلوك طريق المنفى.

على رصيف المرفأ تتكدّس زجاجات مياه وطعام للأطفال ولوازم النظافة الشخصية وأسرّة وعربات للأطفال توزّع على الوافدين، كما نصبت طاولة وضعت عليها دمى.

بحسب هيئة الهجرة السويديّة، يصل حوالي أربعة آلاف أوكراني يوميا إلى البلد، حتّى لو أن الأرقام الرسمية أدنى من ذلك، إذ تشير إلى 2735 طالب لجوء تسجّلوا وفق الأصول خلال ثلاثة أسابيع.