اندلع حريق هائل في مستودع يقع في غرب كييف بسبب قصف روسي. وسارع رجال الإطفاء نحو المستودع لإطفاء النيران الملتهبة. وأفاد رجال إنقاذ أوكرانيون أن الحريق أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل. وقالت وزارة الطوارئ الأوكرانية إن الحريق اندلع في منطقة مساحتها عشرة آلاف متر مربع.
وفي خاركيف كافح رجال الإطفاء حريق هائل اندلع في أكبر سوق الخميس. اشتعل الحريق بعد قصف القوات الروسية المبنى، بحسب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية. ولقي رجل إطفاء مصرعه وأصيب آخر في هجوم ثان بينما كان عمال الطوارئ يحاولون إطفاء الحرائق التي سببها القصف الأولي.
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