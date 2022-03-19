شاهد: مخبر إيطالي يحضر خبزاً باللونين الأزرق والأصفر لدعم اللاجئين الأوكرانيين

يصنع مخبز "لا بانيتيريا" في بلدة بارابياغو في شمال إيطاليا خبزاً باللون الأزرق والأصفر اللذين يمثلان العلم الأوكراني، ويبيعه للزبائن، على أن يذهب ريع تلك المبيعات لجميعة "ليونز كلوب" الخيرية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
يتم التبرع بالأموال التي يتم جمعها من المبيعات لجمعية Lions Club الخيرية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
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