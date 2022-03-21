عاد البعض من سكان كييف إلى منازلهم المتضررة من القصف الروسي ووقفوا على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبانى. وفي الجزء الغربي من كييف تعرض مبنى لأضرار كبيرة جراء القصف الذي استهدفه الإثنين. سلافا تشيكوف، إحدى ساكنات المبنى المتضرر قابلت وضع الدمار ببعض من السخرية وقالت "أعطانا الإخوة الروس الدافع للقيام بتجديد الشقة". أما ناتاشا تشيكوفا فقالت "نحن خائفون للغاية. الغاز مقطوع ولا توجد تدفئة ولا كهرباء. لا يوجد سوى ماء بارد. كل شيء دمر تماما. بدأنا التنظيف قليلا، ولكن كل شيء هدم".