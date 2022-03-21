عاد البعض من سكان كييف إلى منازلهم المتضررة من القصف الروسي ووقفوا على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبانى. وفي الجزء الغربي من كييف تعرض مبنى لأضرار كبيرة جراء القصف الذي استهدفه الإثنين. سلافا تشيكوف، إحدى ساكنات المبنى المتضرر قابلت وضع الدمار ببعض من السخرية وقالت "أعطانا الإخوة الروس الدافع للقيام بتجديد الشقة". أما ناتاشا تشيكوفا فقالت "نحن خائفون للغاية. الغاز مقطوع ولا توجد تدفئة ولا كهرباء. لا يوجد سوى ماء بارد. كل شيء دمر تماما. بدأنا التنظيف قليلا، ولكن كل شيء هدم".
No Comment المزيد من
شاهد: مواليد جدد في كييف ينتظرون أولياء بدلاء في ظل الحرب
شاهد: لاجئون قادمون من أوكرانيا يغادرون بولندا إلى دول أوربية أخرى
شاهد: إنقاذ جندي أوكراني من تحت الركام إثر هجوم روسي أدى إلى مقتل العشرات
فيديو: مقتل طفل يبلغ من العمر عامين جراء القصف الروسي على قرية أوكرانية
شاهد: مخبر إيطالي يحضر خبزاً باللونين الأزرق والأصفر لدعم اللاجئين الأوكرانيين
بدون تعليق: تمثال ماريان في ساحة الجمهورية بباريس يرتدي العلم الأوكراني
بدون تعليق: اندلاع سلسلة من الحرائق في أوكرانيا جراء القصف الروسي
بدون تعليق: عبّارات تنقل آلاف الأوكرانيين إلى المنفى في السويد
بدون تعليق: حريق في مبنى بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء سقوط شظايا صاروخ
بدون تعليق: كنيسة في ستاريتشي تقيم جنازة لجنديين أوكرانيين قتلا خلال قصف روسي ليافوريف
بدون تعليق: لاجئون أوكرانيون في مأوى بولندي في بلدة برزيميسل الحدودية
بدون تعليق: قصف روسي لمبنى سكني في كييف
بدون تعليق: الأوكرانيون يواصلون الفرار من الحرب إلى رومانيا
بدون تعليق: الإيرانيون يقتنون الزهور للاحتفال بالسنة الفارسية الجديدة "النوروز"
بدون تعليق: انهيار أرضي في جبال الأنديز في بيرو يطمر عشرات المنازل