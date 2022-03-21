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شاهد: لاجئون قادمون من أوكرانيا يغادرون بولندا إلى دول أوربية أخرى

يستقل اللاجئون الحافلات والقطارات في مدينة برزيميسل الحدودية البولندية في طريقهم إلى وجهات أوروبية أخرى. وتقول لاجئة من إيشنيا لفرانس برس وهي تبكي: "عندما أخلد إلى النوم لا أعرف ما إذا كنت سأستيقظ أم لا".

أكثر من مليوني لاجئ دخلوا بولندا قادمين من أوكرانيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي

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