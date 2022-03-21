انتشلت فرق الإنقاذ الأوكرانية الإثنين الجثث المحترقة من تحت أنقاض المركز التجاري الذي قصفته القوات الروسية ليلة السبت إلى الأحد. وأظهرت صور خدمات الطوارئ عدة جثث ملقاة على الأرض بعد الغارة الروسية المميتة التي استهدفت مركزًا تجاريًا شهيرًا في شمال غرب كييف. وأعلنت فرق الإنقاذ في حصيلة مؤقتة مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات.
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