انطلقت في مالاوي حملة تطعيم الأطفال ضد الشلل في إطار جزء كبير من مشروع الوقاية الصحية لتلقيح أكثر من 9 ملايين طفل ضد الشلل، في أربعة بلدان في جنوب وشرق إفريقيا بعد تأكيد تفشي المرض في ملاوي.

بدأت الحملة في ملاوي حيث يتم وضع قطرات من التطعيم في أفواه الأطفال في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة ليلونجوي وبلانتير، أكبر مدن البلاد. كما سيتم توسيع حملة التطعيم الخميس لتشمل البلدان المجاورة، موزمبيق وتنزانيا وزامبيا.

تدعم اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرون المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بعد التأكد في فبراير/ شباط من إصابة فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال البري في عاصمة ملاوي ليلونغوي.

يصاب الأطفال بشكل شائع بشلل الأطفال عندما يشربون الماء الملوث ببراز شخص يحمل الفيروس. الأطفال دون سن الخامسة وأولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي هم الأكثر عرضة للخطر.