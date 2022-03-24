ألحق حريق اندلع في العاصمة التجارية النيجيرية لاغوس أضرارا فادحة بأهم جسر في المدينة، حيث دمر عشرات المتاجر وعرض حركة النقل لمزيد من المخاطر. واندلع الحريق أثناء نقص للإمدادات بالكهرباء في أنحاء البلاد، حيث ارتفعت أسعار الوقود، ما أضر بالمنازل والشركات في البلاد. وقد أتت النيران على جسر "إيكو" فألحقت به أضرار، وهو واحد من بين ثلاثة جسور أخرى تربط البر الرئيسي لمدينة لاغوس بالأحياء التجارية الراقية في جزر قريبة من المدينة، وتوجد حول الجسر وتحته عديد المتاجر التي تضررت. وقد ارتفعت أسعار المحروقات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أربك إمدادات العالم بالحبوب ومنتوجات النفط. وتعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا، ولكن البلاد تستورد معظم وقودها للاستعمال المحلي، بسبب نقص لعدد المصافي العاملة بكامل طاقتها.