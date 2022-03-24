شاهد: مزيد من اللاجئين الأوكرانيين يصلون إلى فرنسا

وصل مزيد من اللاجئين الأوكرانيين إلى فرنسا، بعد شهر من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أمس الثلاثاء إن 26 الف لاجئ أوكراني دخلوا إلى فرنسا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بعضهم سيبقى في فرنسا، فيما البقية حطوا الرحال للعبور نحو إسبانيا والبرتغال أو المملكة المتحدة. وقد فتح مركز كبير لاستقبال اللاجئين في باريس، لمساعدتهم على العيش أو البقاء في فرنسا إثر انقضاء 90 يوما، المدة القصوى التي حددت للأوكرانيين للبقاء في هذا البلد. ويسهر على إدارة المركز سلطات محلية وعديد المنظمات غير الحكومية، بمن فيهم مترجمون. وتعبيرا عن تضامن دول الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، فقد منح الرعايا الأوكرانيون تأشيرة مؤقتة صالحة لمدة 6 أشهر، وتضمن لهم الحماية، وهي قابلة للتجديد لفترة تصل غلى 3 سنوات.
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