شاهد: مطعم شهير في أوديسا يتحول إلى قاعة لتوزيع الطعام والمساعدات على اللاجئين

"أوديسا فود ماركت":: هذه القاعة الشهيرة التي كانت تقدم مجموعة واسعة ومتنوّعة من المأكولات العالمية في أوديسا تلك المدينة الساحلية الواقعة على ضفاف البحر الأسود في جنوب غربي أوكرانيا.
هذه القاعة التي كانت في السابق مسرحا، تحولت بين ليلة وضحاها إلى مركز إنساني يوفر الطعام والمساعدات للاجئين الفارين من القصف الروسي بحثا عن مكان آمن.
حال سلسلة المطاعم الموجودة في الحي التاريخي كحال الملايين من الناس الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب جراء الغزو الروسي لبلادهم.
إنغا، المحامية السابقة تدير المكان منذ اندلاع الحرب وأندري الباريتون في أوبرا أوديسا، يصدح بالأغاني الوطنية لدعم المدنيين.
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