ينتظر اللاجئون الأوكرانيون مواعيد رحلاتهم القادمة في محطة القطارات في مدينة برزيميسل الحدودية، في بولندا.

وتقول إيرينا سولودكا، لاجئة من خاركيف تبلغ 36 عاما: "كان الأمر فظيعًا للغاية. كنا في وسط المدينة ونسمع الطائرات وكانوا يضربون القنابل بالقرب منا".

فرّ أكثر من 3,5 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 شباط/فبراير الماضي، حسبما أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء. فقد توجه ملايين ممن غادروا أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لها إلى دول مجاورة مثل بولندا ورومانيا سيرا على الأقدام أو عبر القطارات أو بالحافلات والسيارات، قبل أن يسافر بعضهم في أنحاء أوروبا.