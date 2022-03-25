فيديو: حصيلة ثقيلة لهجومين مزدوجين في الصومال

وقع هجومان مساء الأربعاء في مدينة بيليدويني في وسط الصومال، أسفرا عن مقتل 48 شخصًا على الأقل، وفق ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس الخميس. وقال المسؤول إسحق علي عبد الله لفرانس برس: "أكدنا حتى الآن أن أكثر من 30 شخصًا قُتلوا في الانفجار الثاني وحده، الذي نجم عن سيارة مفخخة". وبحسب المصدر ذاته فإن إرهابيين نفذوا الهجوم الأول بتفجير انتحاري وجهّزوا سيارة محملة بالمتفجرات، أمام أحد المستشفيات لإحداث المزيد من الضحايا. ويهاجم المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة غالبًا أهدافًا مدنية وعسكرية وحكومية في العاصمة الصومالية وخارجها.