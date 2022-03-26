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بدون تعليق: نازحون أوكرانيون يحاولون نسيان المآسي بالموسيقى والرسم في مراكز الاستقبال البولندية

يحاول النازحون الأوكرانيون الفارون من الحرب نحو بولندا نسيان لحظات الفزع والخوف التي عاشوها من خلال الرسم وعزف الموسيقى في مراكز الإستقبال المؤقتة.

فر أكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة. في المجموع يعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يزيد عن ربع عدد السكان في مناطق كانت تحت سيطرة الحكومة قبل الغزو، فروا من ديارهم، من بينهم 6,5 ملايين نزحوا في الداخل.

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تستضيف بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين فروا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أي حوالى 6 من كل عشرة لاجئين. ومنذ 24 شباط/فبراير، دخل 2,206,119 لاجئا إلى بولندا، وفقا لتعداد المفوضية، لغاية 24 آذار/مارس.

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