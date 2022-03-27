تعم الفوضى مدينة ماريوبول الأوكرانية بفعل القصف والدمار والحصار المستمر منذ أسابيع. وأكد سكان محليون أن أقاربهم وجيرانهم القتلى دفنوا أنفسهم بأنفسهم في قبور مؤقتة، فيما ظلت بعض الجثث في الشوارع لعدة أيام. وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، تواصل روسيا محاصرة عدد من المدن الأوكرانية الكبرى بما في ذلك ماريوبول.

يقول تحديث يومي إن القوات الروسية مترددة في بدأ عمليات برية واسعة النطاق، وتفضل بدلاً من ذلك الاعتماد على الاستخدام العشوائي للقصف الجوي والمدفعي في محاولة لإضعاف معنويات القوات المدافعة.

سيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على جزء من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا منذ عام 2014 ، وتقاتل القوات الروسية للسيطرة على المزيد من المنطقة من أوكرانيا، بما في ذلك مدينة ماريوبول المحاصرة.