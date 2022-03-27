بدون تعليق: حفلة موسيقية في محطة مترو تجلب "بصيص أمل" إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب

حتى عندما لا تسكت الأسلحة لا تتوقف الموسيقى"... في خاركيف التي يقصفها الجيش الروسي يوميًا، أحيت مجموعة من الموسيقيين الأوكرانيين السبت حفلة للموسيقى الكلاسيكية أمام جمهور صغير ولكن شديد التأثر، لنسيان الحرب ولو لفترة قصيرة.

عزف موسيقيون أمام عشرات الأشخاص لمدة نصف ساعة في إحدى محطات المترو الرئيسية في ثاني مدن أوكرانيا، قرب الحدود الروسية.

تحت الأرض في منأى من القذائف والصواريخ البعيدة المدى، قام الموسيقيون الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا بعزف النشيد الوطني ومقتطف للأوركسترا رقم 3 ليوهان سيباستيان باخ ومعزوفة بيانو للموسيقي التشيكي أنطونان دفوراك وموسيقى فولكلورية أوكرانية شعبية.