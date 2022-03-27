بدون تعليق: رسامو الجداريات المكسيكيون يشتركون في عمل فني يدعو للسلام في أوكرانيا

كشف رسامو الغرافيتي المكسيكيون النقاب عن عمل مشترك في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي الجمعة يدعم ضحايا الصراع المسلح في أوكرانيا. شكل ستة رسامون لوحة غرافيتي من خلال قيام كل واحد بوضع تصميمه وأسلوبه الخاص في هذا العمل الفني. وكان الرسم عبارة عن لوحة جدارية مزخرفة بألوان العلم الأوكراني تتميز بعناصر ثقافية مكسيكية وأوكرانية. أقيمت الجدارية على بعد بعض البنايات من السفارة الروسية في مكسيكو سيتي.
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