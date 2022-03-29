شاهد: أول ظهور علني للملكة إليزابيث منذ عدة أشهر في حفل تأبين الأمير فيليب

بعد إلغاء عدة التزامات في الأشهر الأخيرة لأسباب صحية، حضرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الثلاثاء حفل تأبين زوجها الراحل الأمير فيليب.
وقامت الملكة التي تحتفل بعيد ميلادها السادس والتسعين في نيسان/أبريل بتقليص جدول نشاطاتها بشكل كبير بعد دخولها المستشفى لليلة واحدة في تشرين الأول/أكتوبر لإجراء فحوصات لم يكشف عن طبيعتها. ومنذ بداية تفشي الوباء انتقلت إلى قصر وندسور على بعد حوالى أربعين كيلومترًا من لندن وهي تتنقل الآن بصعوبة.
وبينما كانت الشكوك لا تزال سائدة صباح الثلاثاء حول حضورها، أرادت الملكة أن تشارك في هذا الحفل الذي يقام بعد عام على وفاة الأمير فيليب الذي استمر زواجها منه 73 عامًا.
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