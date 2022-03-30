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عازف كمان في شوارع لفيف.

يحاول سكان مدينة لفيف في أوكرانيا بنسيان الحرب والاستمتاع بعزف الموسيقى وطقس الربيع. يحاولون الموسيقيون والفنانون الأوكرانيون في لفيف بعث الأمل في نفوس السكان من خلال العزف والرسم.في لفيف تنطلق صفارات الإنذار في جميع أنحاء المدينة من وقت لآخر لتذكير المواطنين بالوضع الذي تعيشه البلاد منذ قرابة شهرين. تم تعزيز المباني وحماية التماثيل التاريخية من القصف الروسي.

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