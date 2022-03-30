التقى البابا فرنسيس بأطفال لاجئين أوكرانيين تم اسقبالهم في إيطاليا من قبل جمعيات مختلفة. وخلال خطابه، طلب الحبر الأعظم الصلاة مرة أخرى من أجل وقف وحشية الحرب، قائلاً إن الحرب قسوة وحشية. وقبل أسبوع، قام البابا فرنسيس بزيارة مفاجئة للاجئين أوكرانيين صغار يعالجون بمستشفى للأطفال في روما.