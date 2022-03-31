أقامت جمهورية أفريقيا الوسطى احتفالات رسمية وأخرى شعبية بمناسبة مرور عام على انتخاب فوستان أرشانج تواديرا رئيسا للبلاد. وانتخب أرشانج تواديرا رئيسا للبلاد، لولاية ثانية إثر فوزه بانتخابات الرئاسة التي أجريت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد حصوله على 53.92 بالمئة من الأصوات. ويشغل أرشانج منصب رئيس البلاد منذ العام 2016.
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