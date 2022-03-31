تعيش مدينة ماريوبول حالة دمار كامل بعد أيام من القصف الروسي المستمر. تصطف مباني المدينة المدمرة في سكون تام. في منتصف المدينة، يقف مستشفى المدينة المدمر جزئيا شامخا وسط الأنقاض رغم نوافذه المهشمة. أمام المبنى، تصطف الحشود لساعات للحصول على بعض المساعدات كالماء وبعض الاسعافات. بداخل المستشفى يتواجد بعض المرضى والمصابين، البعض منهم يرقد في الممرات. على الرغم من التفجيرات، لم يتوقف مستشفى المدينة عن العمل.