يدق خبراء ناقوس الخطر جراء تراجع أعداد أن طيور البطريق الإفريقية بعد أن انخفضت أعدادها بسرعة خلال القرن الماضي. وحذر الخبراء من خطر انقراض هذا الحيوان الذي يتخذ من الساحل الجنوبي للقارة الإفريقية موطنا طبيعيا له خلال العقود القليلة القادمة. أدرجت طيور البطريق في القائمة الحمراء للحيوانات المهددة بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وعلى الرغم من جهود المتطوعين لحمايتها، لا تزال العوامل البشرية المتعددة كالصيد والتلوث تقضي على أعداد البطريق الإفريقي. انخفض عدد طيور البطريق الإفريقية بنسبة 98 بالمئة خلال القرن الماضي.