يتدرب نادي سورابايا لمبتوري الأطراف في إندونيسيا بشكل مكثف على بطولة كرة قدم مرتقبة ستجري في العاصمة جاكرتا. نادي كرة القدم لمبتروي الأطراف شكل كوسيلة لمحاربة اليأس وتحفيز هذه الفئة من أجل مستقبل أفضل. من بين تشكيلة النادي سايافول أريفين الذي أحب كرة القدم منذ الصغر لكنه شاهد أحلامه تنهار عندما فقد ساقه اليسرى في سن 12 بعد سقوطه من القطار. اليوم يبلغ أريفين 38 عامًا، وقد عاد إلى الملعب بعد أن ساهم في تشكيل نادي سورابايا.

تأسس النادي في سورابايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا في فبراير- شباط الماضي، ويلعب ضمنه ثمانية لاعبين. بعد بعض المعلومات التي استقاها على الإنترنت عن كرة القدم لمبتوري الأطراف، قرر أريفين وأصدقاؤه أن سورابايا بحاجة إلى فريقها الخاص.

بساق واحدة وبفضل العكازين وشغفه بكرة القدم، يمكن لأريفين مداعبة الكرة والتحرك بسهولة فوق الملعب بحركات رشيقة ودقيقة.