قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس إن رائد فضاء أمريكي حطم الرقم القياسي للبقاء في الفضاء ورائدي فضاء روسيين عادوا إلى الأرض الأربعاء في وقت يتصاعد التوتر بين موسكو والغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت الوكالة بعد نشر صور هبوط المركبة سويوز في الساعة 11:28 بتوقيت غرينتش "طاقم رواد فضاء روسكوزموس أنطون شكابلروف وبيوتر دوبروف ورائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي عادوا إلى الأرض".
يعود مارك فاندي هاي بعد أن سجل رقماً قياسياً جديداً لأطول رحلة فضائية لرائد من ناسا بمكوثه 355 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية. وانضم إلى فاندي هاي رائد الفضاء بيوتر دوبروف الذي انطلق معه من بايكونور في نيسان/أبريل 2021 ويحمل الآن الرقم القياسي لأطول مهمة قام بها روسي في محطة الفضاء الدولية. أما الرائد الثالث فهو أنطون شكابلروف الذي أكمل مهمة مدتها ستة أشهر.
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