بعد صد القوات الروسية على مشارف مدينة إيربين في أوكرانيا، يقوم رجال الإنقاذ الأوكرانيين بانتشال جثث القتلى الذين سقطوا بفعل القصف والقتال. وأعلنت القوات الأوكرانية السيطرة على المدينة الواقعة شمال العاصمة كييف على الرغم من استمرار القصف. وتلفت خدمات الطوارئ أن الوضع الأمني في المدينة لا يزال خطيرا للغاية على المدنيين.