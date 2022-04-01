"النقطة الصفر"، هو آخر موقع أوكراني أمام العدو "الروسي"، حيث يخاطر الجنود بحياتهم يوميا. في الخنادق وتحت نيران المدافع الرشاشة الروسية. عند الجهة الشمالية الشرقية لخاركيف يدافع الجنود عن ثاني مدينة في أوكرانيا من هجمات الجيش الروسي منذ أيام.
"النقطة الصفر"، هو آخر موقع أوكراني أمام العدو "الروسي"، حيث يخاطر الجنود بحياتهم يوميا. في الخنادق وتحت نيران المدافع الرشاشة الروسية. عند الجهة الشمالية الشرقية لخاركيف يدافع الجنود عن ثاني مدينة في أوكرانيا من هجمات الجيش الروسي منذ أيام.
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