هربا من الحرب والأوضاع الصعبة، يستقل عشرات اللاجئين الأوكرانيين يوميا قطارًا متجهًا إلى وارسو من محطة قطار برزيميسل بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير- شباط، عبر أكثر من 2.3 مليون أوكراني الحدود إلى بولندا من بينهم أكثر من 1.1 مليون طفل وفقًا لمنظمة اليونيسف.
أحصت مفوضية اللاجئين 4059105 لاجئين أوكرانيين على موقعها المخصص لهذه الأزمة الخميس عند قرابة الساعة 10:00 ت غ. وزاد عددهم بـ 39818 عن الحصيلة الأخيرة التي نشرت الأربعاء. ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
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