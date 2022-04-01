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البرلمان البلجيكي.

عًزف النشيد الوطني الأوكراني على ألة الكمان الخميس خلال جلسة البرلمان الفيدرالي التي خصصت للحرب الأوكرانية وشهدت تدخل الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمام النواب عبر تقنية الفيديو. ودعا الرئيس الأوكراني إلى فرض منطقة حظر الطيران وتقديم المزيد من الأسلحة للجيش الأوكراني ودعم أكبر من الاتحاد الأوروبي.

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تلقى زيلينسكي ترحيبا حارا بعد إلقاء خطابه، على الرغم من الانتقادات التي وجها لبلجيكا لاستمرار استيراد الماس الروسي إلى أنتويرب.

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