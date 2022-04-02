أطلقت العلامة التجارية "جوارب ووغيرها Chaussettes et Compagnies" الفرنسية مجموعة جوارب تحمل صور 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية في البلاد التي من المقرر أن تقام الجولة الأولى منها يوم الأحد 10 أبريل نيسان الجاري. وقال مؤسس العلامة التجارية "لقد أصبحنا أول معهد اقتراع مادي في فرنسا". تتخذ الشركة من مدينة ليل مقراً لها وأصدت جوارب الرئاسيات مؤخراً تضم صور كل من آن هيدالجو ويانيك جادو ومارين لوبان وإيمانويل ماكرون وجان لوك ميلينشون وفاليري بيكريس وإريك زيمور.